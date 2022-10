Salute: Malavasi (Pd), destra vuole smantellare legge 194, lo impediremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Senato, il gruppo di Forza Italia ha ripresentato il ddl per modificare l'articolo 1 del Codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del nascituro. Parlare di capacità giuridica del concepito ha un solo significato: impedire la libertà di una donna di autodeterminarsi nella scelta di diventare madre. L'obiettivo della destra è sempre lo stesso, lo smantellamento della legge 194. Noi ci opporremo con tutte le nostre forze contro gli attacchi quotidiani ai diritti e alla libertà delle donne. Noi siamo dalla parte delle donne, nel difendere la loro libertà di scelta. A questo diritto conquistato non rinunceremo mai. Pronte a dare battaglia in tutte le sedi, dentro e fuori le aule parlamentari". Lo scrive su Facebook la deputata del Pd, Ilenia Malavasi. (Rin)