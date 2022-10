Migranti: Arizona, governo chiede di rimuovere container lungo il muro al confine con Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha chiesto alle autorità dell’Arizona di rimuovere i container utilizzati per “riempire” le lacune lungo il muro al confine con il Messico. In una lettera inviata venerdì scorso, le autorità hanno sottolineato che molti dei container si trovano in territorio federale e nel territorio della riserva indiana di Cocopah, in violazione della legge. Il governo ha chiesto la rimozione di 80 container che si troverebbero in territorio federale, nei pressi della diga di Morelos, e di altri 42 che si trovano nel territorio della riserva. Nella lettera viene anche ricordato che l’Agenzia per le dogane e la protezione dei confini ha assegnato un contratto per completare il muro al confine con il Messico, e che i container devono essere rimossi per terminare i lavori senza ritardi.(Was)