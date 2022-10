Consiglio d'Europa: primo rappresentante del Kosovo interviene all'Assemblea parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Parlamento kosovaro, Saranda Bogujevci, si è rivolta oggi all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in quello che è il primo discorso di un rappresentante del Kosovo presso questa istituzione. Bogujevci ha affermato nel suo intervento che il Kosovo è la democrazia più vivace dei Balcani occidentali. "Anche noi abbiamo le nostre difficoltà, anche con alcuni dei nostri vicini, e un passato non così lontano. Il Kosovo è l'Europa e non abbiamo altro futuro che far parte della famiglia europea", ha sottolineato. Bogujevci ha anche rilevato che il Kosovo è al fianco dell'Ucraina e del suo popolo contro l'aggressione russa. "Dato che questa è la prima volta che mi rivolgo alla sessione plenaria, voglio dire ai miei colleghi ucraini e anche al popolo ucraino che i nostri pensieri, cuori e preghiere sono con voi. Sappiamo cosa state passando", ha chiarito. "Io sono una sopravvissuta ad un massacro durante l'ultima guerra in Kosovo. Siamo tutti con voi e speriamo che questa orribile guerra finisca il prima possibile e che la giustizia trionfi", ha ricordato Bogujevci. (Alt)