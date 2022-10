Usa-Serbia: Blinken a colloquio con Vucic, focus su Ucraina e dialogo con Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha parlato oggi con il presidente serbo Aleksandar Vucic, al quale ha espresso il sostegno che gli Stati Uniti intendono apportare al dialogo facilitato dall'Unione europea fra Kosovo e Serbia e lo ha esortato a portare avanti l'impegno a costruire la pace e a garantire la stabilità in tutta la regione. Il Segretario, riferisce in una nota il dipartimento di Stato, ha anche ringraziato il presidente Vucic per il sostegno della Serbia all'integrità territoriale dell'Ucraina e ha discusso gli sforzi congiunti per garantire la futura sicurezza energetica della Serbia. Blinken si è quindi congratulato con la Serbia per l'apertura della nuova ambasciata a Washington. (Was)