Kosovo: Commissione Ue, situazione nel nord “resta difficile” (2)

- Dal punto di vista della politica interna, secondo la Commissione Ue, Pristina ha mostrato “stabilità”, grazie alla solida maggioranza delle forze di governo in Parlamento. Il lavoro dell'Assemblea ha però continuato a risentire negativamente di un'atmosfera politica polarizzata. Le elezioni comunali del 2021 sono state nel complesso ben organizzate, trasparenti e competitive. Il processo elettorale del Kosovo necessita ancora di un rafforzamento completo per affrontare le debolezze di vecchia data durante tutto il ciclo elettorale, debolezze individuate nelle successive missioni di osservazione elettorale dell'Ue dal 2014. Secondo il report “c'è un certo livello di preparazione” nell'area della riforma della pubblica amministrazione, ma in questo settore sono stati compiuti progressi limitati. Sono stati compiuti scarsi progressi anche nell'attuazione del quadro legislativo esistente per la riforma della pubblica amministrazione. Il Kosovo, sottolinea la Commissione, è ancora in una fase iniziale dello sviluppo di un sistema giudiziario ben funzionante. Sebbene siano stati compiuti alcuni progressi, l'amministrazione generale della giustizia continua a essere lenta, inefficiente e vulnerabile a influenze indebite. La riforma della giustizia dovrebbe essere affrontata in primo luogo migliorando l'attuazione degli strumenti esistenti per salvaguardare l'integrità, l'indipendenza e l'efficienza del sistema giudiziario. (segue) (Beb)