Kosovo: inviato Ue Lajcak a Pristina incontra premier Kurti, focus su energia e targhe

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha incontrato oggi a Pristina il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Secondo la stampa locale, al centro del colloquio è stato il percorso verso la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, l'accordo sull'energia e le targhe automobilistiche. Sulla questione energetica, Lajcak ha affermato che la licenza della società serba Elektrosever potrebbe essere revocata e ha aggiunto che discuterà degli stessi argomenti in Serbia lunedì. "Sull'energia siamo in fase di consultazione. C'è il rischio che la licenza di Elektrosever venga revocata e non vogliamo che ciò accada. Questo è il motivo per cui lunedì abbiamo invitato tutte le parti interessate a Bruxelles, Keds ed Elektrosever, dove abbiamo discusso della situazione. Per me era importante portare le conclusioni della discussione al primo ministro e parlare della via da seguire. Lunedì sarò a Belgrado con lo stesso obiettivo e lo stesso ordine del giorno", ha affermato Lajcak.(Alt)