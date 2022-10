Sanità: inaugurato al Gemelli "Cemar", nuovo centro per Malattie respiratorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Cemar, Centro malattie apparato respiratorio ed è la nuova struttura di cui da oggi dispone la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il nuovo Centro è stato inaugurato oggi, martedì 18 ottobre, alla presenza del direttore generale della Fondazione Gemelli, professor Marco Elefanti. Acea ha fortemente sostenuto, insieme ad altri donatori, la realizzazione del Cemar, in particolare per l'acquisto delle innovative tecnologie per la teleassistenza di cui è dotato. "La nascita di Cemar è un passo necessario – commenta il professor Luca Richeldi, direttore della Uoc di Pneumologia della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e Ordinario di Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'Università Cattolica, campus di Roma - perché la nostra pneumologia nel corso degli anni si è attrezzata per coprire tutte le aree della medicina respiratoria: dalla terapia subintensiva (che tanto ha fatto durante la pandemia sotto la guida del professor Giuseppe Corbo), alla pneumologia interventistica guidata dal professor Rocco Trisolini, fondamentale nella diagnostica e nella terapia soprattutto di malattie polmonari neoplastiche e degenerative; dalle malattie respiratorie del sonno, coordinate dal professor Flaminio Mormile, all'asma grave, sotto la guida del professor Matteo Bonini, alle fibrosi polmonari, coordinate dal dottor Francesco Varone. Abbiamo insomma acquisito la 'massa critica' per passare da una semplice struttura ambulatoriale a un centro super attrezzato". (segue) (Com)