Sanità: inaugurato al Gemelli "Cemar", nuovo centro per Malattie respiratorie (2)

- E dal 18 ottobre, dunque, l'offerta assistenziale di Fondazione Policlinico Gemelli per i pazienti con malattie respiratorie si amplia ed entra nella medicina del futuro, anche grazie al potenziamento della teleassistenza respiratoria. Dopo la benedizione del Cemar, impartita da S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale Università Cattolica, si è proceduto al taglio del nastro del nuovo centro. All'inaugurazione accanto al DG Elefanti e al professor Richeldi, erano presenti il professor Rocco Bellantone, Direttore del Governo Clinico di Fondazione Policlinico Gemelli e Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore, il professor Antonio Gasbarrini, Ordinario di Medicina Interna all'Università Cattolica e Direttore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche di Fondazione Policlinico Gemelli. Una 'torre di controllo' per i pazienti con malattie respiratorie croniche. "L'esperienza del Covid – ricorda il professor Richeldi - ci ha indicato come le cure domiciliari e territoriali rappresentino un elemento cruciale, ma ancora troppo debole del nostro Servizio Sanitario Nazionale e come le nuove tecnologie possano consentire una presa in carico sicura ed efficace. Nel nostro caso, dopo l'esperienza con i pazienti affetti da Covid-19, peraltro ancora in corso, ci occuperemo dei pazienti con patologie croniche respiratorie, come l'enfisema, l'asma, la bronchite cronica, le fibrosi polmonari, le bronchiectasie". (segue) (Com)