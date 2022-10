Sanità: inaugurato al Gemelli "Cemar", nuovo centro per Malattie respiratorie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 'cuore' del Cemar è infatti dedicato allo Star (Servizio di teleassistenza respiratoria). "Un ulteriore supporto per i nostri pazienti - commenta il professor Richeldi – che spesso risiedono fuori Regione. Con la teleassistenza possiamo spesso evitare lo stress e le spese che caratterizzano il pendolarismo sanitario, continuando allo stesso tempo a seguirli in maniera sicura, forti anche dell'esperienza maturata con il Covid". "Il nostro concetto di teleassistenza - prosegue il professor Richeldi - può essere descritto utilizzando la metafora della torre di controllo di un aeroporto. Molti aerei seguono una rotta predefinita e necessitano solo di essere monitorati; altri invece, magari incontrando una turbolenza, necessitano di un cambio di rotta (cioè ad esempio di terapia); altri ancora possono necessitare di un atterraggio di emergenza (ovvero un tempestivo ricovero). Il nostro sistema prevede allarmi, soprattutto relativi ai livelli di saturazione dell'ossigeno, che indicano in tempo reale la necessità di un intervento medico. Già dall'epoca dell'emergenza Covid, una parte del nostro personale è stato dedicato alla teleassistenza; dunque abbiamo già uno staff addestrato e dedicato, che comincerà a lavorare, oltre che per i futuri pazienti Covid, anche per tutti gli altri pazienti pneumologici. Il nostro modello sarà questo e si rivolgerà sia ai pazienti che già seguiamo che a quelli che verranno. Un sentito ringraziamento ad Acea e a tutti i donatori che hanno creduto in questo progetto". (segue) (Com)