Auto: Tavares (Stellantis) su suo compenso, sono un "dipendente come gli altri"

- L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, si è definito un "dipendente come tutti gli altri" della società commentando le polemiche emerse in Francia sul suo compenso, che nel 2021 è arrivato a 19 milioni di euro. "È il risultato del Consiglio di amministrazione della mia impresa", ha detto Tavares all'emittente radiotelevisiva "France info". In merito alle polemiche emerse sul fatto che si tratta di una remunerazione troppo importante, Tavares ha affermato che si tratta di un "tema specifico alla Francia". I dipendenti di Stellantis hanno registrato un aumento dei loro compensi pari al 3,2 per cento. "L'insieme di quello che è stato versato sull'anno 2022 (con i bonus) rappresenta poco più del 7 per cento di aumento", ha affermato l'Ad.(Frp)