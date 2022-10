Energia: Qatar, inaugurato impianto fotovoltaico da 800 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato, oggi, in Qatar l’impianto di energia solare di Al Kharasaah da 800 megawatt, situato a circa 80 chilometri a ovest della capitale Doha. Lo riferisce l’agenzia di stampa qatariota “Qna”. Secondo quanto precisato dall’amministratore delegato di TotalEnergies, Patrick Pouyanné, sul proprio account Twitter, l’impianto è costituito da 1,6 milioni di pannelli solari e contribuirà a soddisfare il 10 per cento del fabbisogno di elettricità del Paese del Golfo. “Un nuovo passo nella relazione tra TotalEnergies e QatarEnergy per lo sviluppo sostenibile del Paese”, ha affermato Pouyanné. Da parte sua, il ministro di Stato dell’Energia del Qatar, Saad bin Sherida al Kaabi, ha dichiarato che l’impianto di Al Kharasaah si inserisce nel quadro delle iniziative di Doha volte a ridurre le emissioni di gas serra. Come riporta “Qna”, Al Kharsaah, uno dei maggiori impianti di questo tipo che si estende su una superficie di dieci chilometri quadrati, è di proprietà di una joint venture tra le filiali di Qatar Energy Company for Renewable Solutions (60 per cento delle quote), Marubeni (20,4 per cento) e TotalEnergies (19,6 per cento).(Res)