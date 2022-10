Ostia: assessora Sicurezza Roma, grazie a forze ordine per sgombero in appartamenti occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora alla Sicurezza di Roma, Monica Lucarelli, in una nota ringrazia "il prefetto Matteo Piantedosi, il comandante della polizia locale Ugo Angeloni e tutti gli agenti in campo, per l'operazione che oggi ha portato alla liberazione di due appartamenti in via della Martinica e in via dell'Idroscalo, occupati abusivamente da appartenenti al clan Spada. È da questi segnali - spiega Lucarelli - che si inizia a dare una nuova legalità alle periferie, sottraendole alla malavita e facendole riappropriare da chi ne ha diritto. Come Amministrazione stiamo intraprendendo un percorso per portare luce e nuove opportunità. Partendo da un punto fondamentale: il lavoro. Stiamo avviando interlocuzioni proficue anche con il supporto delle associazioni sparse nei vari territori per ridar vita a spazi abbandonati, portando servizi e attività produttive. E lo faremo con la convinzione di dare ai cittadini il diritto poter di scegliere, dando loro nuove opportunità e la possibilità di dare un domani migliore ai propri figli". (Rer)