Camera: Boschi (Azione-Iv), in bocca al lupo a Richetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Un grande in bocca al lupo a Matteo Richetti, nostro nuovo capogruppo alla Camera. È stato un onore per me coordinare il lavoro dei deputati e deputate di Italia Viva negli ultimi anni e sono felice di passare il testimone ad un amico e un collega di esperienza come Matteo". Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi.(Rin)