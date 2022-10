Veneto: direzione regionale prevenzione chiede rafforzamento adesione a richiami vaccinali Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione Regionale Prevenzione ha comunicato che "l'attuale andamento epidemiologico dei casi di Covid-19 richiede di rafforzare l'adesione ai richiami vaccinali anti-Covid 19 in vista del periodo autunnale al fine di continuare a proteggere la salute, in particolare delle persone più fragili per età o per condizioni di malattie croniche". Seguendo le indicazioni fornite dal ministero della Salute, i richiami con i vaccini bivalenti sono raccomandati alle persone dai 60 in su, per ospiti della case di riposo che hanno eseguito il richiamo e sono già trascorsi 120 giorni e per tutte le persone dai 12 anni in su. (Rev)