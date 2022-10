Veneto: introdotta giornata integrativa al calendario venatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale "ha approvato oggi la modifica del vigente calendario venatorio regionale di cui alla Dgr n. 970 del 2 agosto 2022, in relazione al punto 4 che disciplinava le due giornate integrative di caccia da appostamento alle specie migratorie dal 1 ottobre al 30 novembre 2022". Tramite comunicato, la Regione specifica che il cambiamento ha portato da due a una sola giornata da appostamento. "La Regione ha ritenuto opportuno avviare un confronto con Ispra al fine di poter avere un nuovo parere da parte dell'istituto in relazione alle giornate aggiuntive”, ha spiegato l'assessore alla Caccia Cristiano Corazzari . “La Regione ha fornito nuovi dati sui prelievi delle specie e Ispra ha fornito il proprio parere favorevole a una giornata aggiuntiva settimanale, di caccia all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre 2022 in tutto il territorio regionale", ha concluso.(Rev)