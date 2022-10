Campidoglio: Santori (Lega), buon lavoro a consigliere Bordoni da oggi in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, augura "buon lavoro al nuovo consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni, eletto oggi e subentrato alla neodeputata Simonetta Matone". In una nota Santori spiega: "Quello di Bordoni è un rientro importante in Aula Giulio Cesare, dove il suo contributo sarà prezioso e il suo lavoro generoso e quotidiano, come è noto a tutti coloro che hanno avuto l'onore di partecipare alla vita pubblica della città insieme a lui. E un ringraziamento particolare va alla deputata Simonetta Matone, che ha lasciato Roma Capitale per proseguire nel suo percorso politico a Montecitorio, forte della sua esperienza in magistratura e della grande e intelligente sensibilità che l'ha contraddistinta in questi mesi di esperienza nel consesso istituzionale più importante per i cittadini della Capitale". (Com)