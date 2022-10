Veneto: approvato bando da 1,5 milioni per costruzione e ammodernamento sedi Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna, in sede di Giunta regionale, è stato approvato il bando da 1,5 milioni di euro di contributi da assegnare ad enti locali per la realizzazione, l'acquisto di strutture e l'ammodernamento di sedi di Protezione Civile in tutto il Veneto. Questa è "ancora un'iniziativa con cui, oltre a valorizzare il nostro magnifico volontariato e, nel complesso, l'intero sistema di Protezione civile, contemporaneamente si rafforza il presidio del territorio", ha dichiarato Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione civile. (Rev)