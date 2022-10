Spagna: Sanchez, banche e società energetiche hanno dovere morale di restituire quanto ricevuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche e le compagnie energetiche hanno il "dovere morale" di restituire alla società ciò che hanno ricevuto durante la pandemia come risultato delle azioni del governo. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, in un passaggio del suo intervento al Senato, dove ha riferito sulle misure adottate contro le conseguenze della guerra in Ucraina e la crisi energetica, ricordando gli oltre 30 miliardi di aiuti al settore privato durante le fasi più critiche della crisi sanitaria. "La lezione deve essere la stessa, la risposta deve essere la stessa, la linea appropriata è la corresponsabilità fiscale", ha evidenziato Sanchez, che ha definito la gestione della pandemia come "il più grande esercizio di co-governance della storia". Per il leader socialista, "parte del settore privato" sta "beneficiando in modo straordinario" degli effetti della guerra in Ucraina, tra cui le banche e le compagnie energetiche. D'altra parte, Sanchez ha nuovamente insistito sul fatto che nel contesto attuale "è irragionevole stabilire una sorta di disputa fiscale indiscriminata al ribasso che finirà per indebolire lo stato sociale" a cui si è duramente lavorato per "rafforzarlo". (Spm)