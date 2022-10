Parlamento: eletti i presidenti dei Gruppi delle Camere, molte le riconferme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Per quanto concerne la Camera, il Movimento cinque stelle rielegge all’unanimità Francesco Silvestri che ottiene 52 voti sui 52 disponibili. Confermati per acclamazione pure i capigruppo uscenti di Fratelli d’Italia, Lega, Partito democratico, rispettivamente Francesco Lollobrigida, Riccardo Molinari, Debora Serracchiani. Dal canto loro, i deputati di Forza Italia eleggono, sempre per acclamazione, Alessandro Cattaneo. E se il deputato della Svp, Manfred Schullian, è stato rieletto alla presidenza del gruppo Misto, il capogruppo a Montecitorio di Azione-Italia viva sarà Matteo Richetti. L’Alleanza Verdi e Sinistra, infine, che conta 12 deputati, non avendo raggiunto il numero minimo per costituire un gruppo parlamentare, pari ad almeno 20 deputati, chiederà all’Ufficio di presidenza della Camera una deroga con una specifica autorizzazione. Deroga che a quanto si apprende verrà chiesta anche da Noi moderati. (Rin)