FI: Craxi, buon lavoro a Ronzulli e Cattaneo

18 ottobre 2021

- "Auguri di buon lavoro a Licia Ronzulli e ad Alessandro Cattaneo, nuovi capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, chiamati ad assolvere un importante incarico, in un momento difficile della vita del Paese”. Lo ha affermato Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia. “Sono certa che sapranno gestire con competenza e responsabilità questa travagliata fase della storia nazionale e globale, una prova cui è chiamata a rispondere con un surplus di impegno e compattezza la coalizione di centrodestra, alla quale Forza Italia non farà mancare idee e progettualità”, ha proseguito. “Ad Anna Maria Bernini e a Paolo Barelli, capigruppo uscenti, va il ringraziamento di tutto il partito per l'impegno profuso, unitamente ad un in bocca al lupo per i prossimi traguardi che raggiungeranno", ha concluso. (Rin)