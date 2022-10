Germania: i primi dettagli degli accoltellamenti di Ludwigshafen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergono i primi dettagli degli accoltellamenti avvenuti oggi a Ludwigshafen, nel quartiere di Oggersheim. Negli attacchi contro i passanti, due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta gravemente ferita. Come riferisce il quotidiano “Bild”, l'autore delle aggressioni è un somalo di 25 anni, ferito in maniera grave dai colpi d'arma da fuoco esplosi dalla polizia intervenuta per fermarlo. L'uomo è stato arrestato. Rimane da chiarire il movente, mentre le indagini proseguono in tutte le direzioni. Intanto, per le forze dell'ordine, non è chiaro se vi sia un collegamento tra la nazionalità dell'aggressore e gli accoltellamenti. (Geb)