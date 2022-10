Usa: Casa Bianca annuncia strategia nazionale per il contrasto alle minacce biologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la strategia nazionale per la biodifesa e il contrasto alle minacce biologiche, per il rafforzamento della resilienza contro le pandemie e per la sicurezza sanitaria globale, firmando il relativo memorandum. In una nota, la Casa Bianca ha spiegato che la strategia dimostra l’impegno dell’amministrazione a proteggere il Paese contro i rischi derivanti dalle pandemie e dalle minacce biologiche. Il piano d’azione coinvolgerà 20 agenzie federali, che dovranno lavorare insieme alle autorità statali, locali e tribali per individuare e prevenire qualsiasi minaccia sanitaria o biologica, garantendo una risposta rapida ed efficace. Partendo dall’esempio della pandemia di Covid-19, la strategia è stata elaborata per consentire agli Stati Uniti di essere pronti ad affrontare crisi analoghe nei prossimi anni. “Urbanizzazione e cambiamento climatico aumentano il rischio di malattie derivanti dagli allevamenti, e la globalizzazione ha accelerato notevolmente la capacità di diffusione dei virus a livello globale”, si legge nel documento. (segue) (Was)