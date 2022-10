Usa: Casa Bianca annuncia strategia nazionale per il contrasto alle minacce biologiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivo primario della strategia sarà individuare i possibili rischi di natura biologica, accelerando lo sviluppo di tecnologie per isolare nuovi agenti patogeni e promuovendo una maggiore integrazione dei dati e delle informazioni in possesso degli ospedali e delle singole strutture sanitarie. Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione di incidenti e alla necessità di bloccare qualsiasi minaccia sul nascere, rafforzando la sicurezza sanitaria globale. Gli Stati Uniti daranno il loro sostegno ad almeno 50 Paesi del mondo per sviluppare una capacità di risposta adeguata, lavorando insieme a donatori e partner stranieri per aiutarne altri 50. Inoltre, la strategia promuoverà maggiori investimenti nelle istituzioni multilaterali attive nel campo dell’architettura sanitaria globale. In aggiunta, l’amministrazione investirà per minimizzare il rischio di incidenti di laboratorio, rafforzando la biosicurezza delle strutture, oltre a lavorare sul piano diplomatico per impedire l’utilizzo di armi biologiche da parte di tutti i Paesi del mondo. (Was)