Serbia: ministero Energia, azienda distribuzione elettrica deve restare statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda che si occupa della distribuzione elettrica in Serbia (Eps) deve rimanere di proprietà statale. Lo ha annunciato il ministero dell'Energia serbo, ripreso dall'emittente "N1". La priorità, riporta la dichiarazione, deve essere "lo sviluppo dell'azienda e un avvio più efficace del processo di transizione energetica verso altre fonti energetiche". Il governo serbo ha concluso pochi giorni fa un "accordo segreto" con la società norvegese Rystad energy per servizi di consulenza sul settore energetico, in cui tra le altre cose la società propone una riforma del settore energetico con l'ingresso di capitali privati in Eps, nonché un accordo di concessione. (Seb)