Usa: governo annuncia asta per licenze eoliche offshore a largo della California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha annunciato per il 6 dicembre 2022 una nuova asta per le licenze eoliche offshore a largo delle coste settentrionali e centrali della California. In una nota, il dipartimento dell’Interno Usa ha ricordato che si tratta della prima asta per l’eolico offshore lungo la costa orientale degli Stati Uniti. “In questo momento è fondamentale lavorare per costruire un futuro sostenibile sul piano energetico, e sono contenta di vedere che il governo sta andando avanti rapidamente per sviluppare l’energia eolica negli Stati Uniti: oggi abbiamo fatto un altro passo in avanti per sbloccare l’enorme potenziale latente della nostra costa Ovest in questo campo”, ha commentato la segretaria all’Interno, Deb Haaland. All’asta ci saranno cinque aree per 373.268 acri complessivi, con un potenziale di produzione pari a circa 4,5 gigawatt. (Was)