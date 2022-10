Libia: il nuovo governo dell’Italia può ripartire dall'economia per riprendere i contatti politici (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco perché il nuovo governo dell’Italia dovrà sbrigarsi a riprendere i contatti al livello politico con Dabaiba da una parte e Haftar dall’altra: che piaccia o no, sono loro i due interlocutori con cui parlare. Il premier designato ed ex ministro dell’Interno Fathi Bashagha appare fortemente indebolito dagli innumerevoli errori commessi fin qui, da ultimo la sconfitta sul campo del 27 agosto. Questo nonostante l’attivismo del capace ministro degli Esteri del governo parallelo ed ex ambasciatore in Italia, Hafed Gaddur. Quest’ultimo vanta innumerevoli contatti a Roma e sta battendo sul tasto degli ottimi rapporti tra il centro-destra con il governo Gheddafi per portare il prossimo governo di Roma dalla parte di Bashagha. (Res)