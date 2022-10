Governo: Nordio (Fd'I), se vorrà vedermi Berlusconi sarà per me grande onore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Se Silvio Berlusconi "vorrà vedermi sarà per me un grande onore". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, e tra i candidati alla guida del ministero della Giustizia, Carlo Nordio, parlando con i cronisti a Montecitorio. Nordio ha, poi, spiegato di non aver visto appunto né Berlusconi né Giorgia Meloni. (Rin)