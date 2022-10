Casa: da Redo Sgr e Compass Rent nasce il servizio di "Circular Housing" 5Square per recuperare aree degradate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un investimento di oltre 60 milioni di euro per riportare in vita un'area da tempo abbandonata al degrado. In Via Antegnati 7, zona periferica di Milano sud, nasce 5Square, il più recente complesso residenziale di social housing a Milano sviluppato da Redo Sgr. L'iniziativa è frutto di un'imponente ristrutturazione di 5 edifici ad uso terziario mai completati e abbandonati da decenni. Al centro del progetto l'economia circolare e la riduzione dell'impatto ambientale, anche grazie a Circular Housing, l'innovativo servizio sviluppato da Redo Sgr e Compass Rent, che permette ai nuovi residenti di noleggiare arredi ed elettrodomestici, con un notevole risparmio economico e zero responsabilità per l'installazione, la manutenzione annuale e lo smaltimento. La scorsa primavera 5Square ha iniziato ad accogliere le prime famiglie selezionate grazie al primo avviso pubblico: 468 appartamenti in affitto e vendita a canoni convenzionati ad una media di 500€ al mese per un appartamento di 75mq per l'affitto e di duemila euro al metro quadro per la vendita. Tutti gli appartamenti sono stati assegnati e le famiglie stanno gradualmente traslocando nel nuovo complesso. La caratteristica principale di 5Square è il riuso: grazie all'attenzione all'impatto ambientale da parte di Redo Sgr e al contributo del prestigioso studio di architettura Barreca & La Varra di Milano, è stata evitata un'impattante demolizione garantendo il riuso e il razionamento delle strutture in calcestruzzo portante già presenti. (segue) (Com)