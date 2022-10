Casa: da Redo Sgr e Compass Rent nasce il servizio di "Circular Housing" 5Square per recuperare aree degradate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rendere distintivo il progetto è l'innovativo servizio di noleggio di arredi ed elettrodomestici Circular Housing®, nato sempre in ottica di riuso e di riduzione dell'impatto ambientale, sia per gli aspetti relativi all'inquinamento che per quelli dell'economia circolare in senso più ampio. Il servizio offre un'alternativa sostenibile, economica e facile all'acquisto "classico" tramite una convenzione per il noleggio di arredi ed elettrodomestici. Grazie alla formula Circular Housing una famiglia può arredare completamente un bilocale con una rata di circa 100 euro al mese e cambiare tutto l'arredo ogni 8 anni in linea con il classico contratto di affitto (4+4). A fine noleggio gli arredi vengono ritirati e avviati al processo di smaltimento e/o riutilizzo. Oltre ai mille euro di anticipo si spenderebbero, dunque, 13 mila euro, circa il 30 per cento in meno rispetto all'acquisto. A oggi, sono 17 gli appartamenti già arredati interamente con Circular Housing, ma il servizio sarà proposto anche ai nuclei in fase di selezione per l'allocazione degli ultimi appartamenti. (segue) (Com)