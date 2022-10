Casa: da Redo Sgr e Compass Rent nasce il servizio di "Circular Housing" 5Square per recuperare aree degradate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto nasce dall'esigenza di integrare i princìpi dell'economia circolare nella vita di tutti i giorni e prevede una drastica riduzione di rifiuti da smaltire derivanti da produzione e da consumo. I vantaggi per gli utenti e per l'ambiente sono molti e la responsabilità dell'installazione, della manutenzione annuale e dello smaltimento finale è in capo a soggetti specializzati. Il produttore, infatti, riacquisendo i prodotti a fine contratto, ne garantisce il recupero, il riutilizzo o il corretto smaltimento. Grazie a questo modello, si stima una riduzione di circa 370 kg CO₂eq ogni anno per appartamento (dati Politecnico di Milano), equivalenti pari alla CO2 assorbita da un bosco di circa duemila metri quadro. Con il servizio è possibile ottenere sia i mobili da cucina, soggiorno (divano, mobile TV, tavolo, sedie), camera singola o matrimoniale (letto, rete, materasso, armadio, comodini), bagno (set sottolavello, colonna, pensile, specchio), sia gli elettrodomestici da cucina (frigorifero, forno, lavastoviglie, cappa, piano cottura) e bagno (lavatrice e asciugatrice). Il noleggio viene effettuato con un contratto della durata 8 anni ed include manutenzione e assicurazione. Il progetto è supportato da EIT Climate KIC, la community fondata dall'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia che riunisce le organizzazioni con l'obiettivo di affrontare il cambiamento climatico. Il coordinamento del progetto e la realizzazione del servizio all'interno dell'iniziativa 5Square, coordinata da Redo Sgr, vede la partnership di diversi attori: Compass Rent in qualità di provider del servizio di noleggio, FHS (advisor tecnico sociale), Erion (esperto di economia circolare) e diversi fornitori di rilievo nel settore (Gruppo BSH - Bosch, Composad e Colombini). (segue) (Com)