Casa: da Redo Sgr e Compass Rent nasce il servizio di "Circular Housing" 5Square per recuperare aree degradate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo orgogliosi del progetto nato dalla partnership con Redo Sgr – dichiarato Nicola de Cesare, direttore generale di Compass Rent. 5Square non rappresenta solo un'iniziativa di riqualificazione di un'area abbandonata al degrado, ma grazie alla soluzione Circular Housing, dimostra che i più moderni modelli di economia circolare possono essere applicati anche nell'ambito residenziale. Arredare un appartamento tramite un servizio di noleggio permette ai residenti di risparmiare, di non dover patire gli oneri della manutenzione e dello smaltimento, senza rinunciare ad arredi di qualità. Il tutto anche in un'ottica di abbattimento degli sprechi, elemento sempre più importante per la salvaguardia del pianeta e, di conseguenza, dei progetti immobiliari del futuro. Con questa soluzione Compass Rent espande la sua presenza in un settore strategico e dalle enormi potenzialità." "L'economia circolare è uno degli elementi chiave nella strategia di rigenerazione urbana a impatto sociale: vogliamo ridurre l'impronta ecologica della residenza partendo dalla conversione del patrimonio immobiliare esistente per arrivare alla riduzione dei rifiuti all'interno delle nostre abitazioni." Ha dichiarato Roberto Reale, Responsabile investimenti e fund management di Redo Sgr. "Per questo abbiamo voluto Compass Rent al nostro fianco per lanciare Circular Housing: agendo in sinergia con produttori di elettrodomestici e arredi, diamo un servizio accessibile ed economico alle famiglie che vivono in 5Square, uno dei nuovi quartieri di affordable housing di Milano." (Com)