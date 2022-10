Francia: premier Borne, meno del 25 per cento delle stazioni di servizio a secco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia meno del 25 per cento delle stazioni di servizio sono senza carburante a causa degli scioperi nelle raffinerie e nei depositi, contro il 30 per cento dello scorso fine settimana. Lo ha detto la prima ministra Elisabeth Borne, intervenendo all'Assemblea nazionale. Nella regione dell'Alta Francia, tra le più interessate dalle ripercussioni della mobilitazione, il dato è passato dal "55 al 18,5 per cento".(Frp)