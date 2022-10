Venezia: Alta corte Giustizia di Londra, contratti derivati fra Comune e banche sono nulli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una sentenza storica "che farà necessariamente giurisprudenza nel definire i rapporti tra Amministrazioni pubbliche e banche in merito ai derivati". Questo il commento di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, in merito alla decisione che negli scorsi giorni l'Alta corte di Giustizia di Londra ha comunicato rispetto ai derivati stipulati dal Comune della città lagunare con le banche Dexia Crediop e Intesa Sanpaolo. La causa, iniziata nel 2007, vede nella decisione dell'Alta corte che, come reso noto dal Comune di Venezia, "ha dichiarato che i contratti derivati sottoscritti nel 2007 fra il Comune di Venezia e le banche sono nulli e inapplicabili in quanto i contratti hanno natura speculativa e costituiscono una forma di indebitamento dell'ente", una prima conclusione. La sentenza "comporta che il Comune di Venezia è legittimato a sospendere i pagamenti a favore delle banche dei differenziali futuri e che non dovrà versare i pagamenti futuri per un ammontare di circa 30 milioni di euro". Inoltre, la decisione determina "il diritto del Comune ad ottenere la restituzione delle somme versate alle banche dalla data di sottoscrizione dei contratti, affermando al contempo che le banche, in linea di principio, hanno il diritto di detrarre da tale importo i costi sostenuti per coprire il rischio derivante dalle operazioni". (Rev)