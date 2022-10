Sardegna: nella bassa valle del Coghinas imminenti lavori di messa in sicurezza idraulica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manca solo l’approvazione dello studio di compatibilità idraulica per l’avvio del primo lotto di lavori che porterà alla messa in sicurezza idrogeologica dei quattro comuni che gravitano attorno alla foce del Coghinas: Santa Maria Coghinas, Badesi, Viddalba e Valledoria. L’ultimo step atteso, permetterà dunque di iniziare con un intervento che il territorio aspetta dal 2014, da circa otto anni caratterizzati da un costante lavoro degli enti deputati alla progettazione, al reperimento dei fondi e a quelli che sono stati via via gli adeguamenti normativi. Ieri mattina si è fatto il punto della situazione nella sede del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna a Chilivani, alla presenza dei vertici del Consorzio il presidente Toni Stangoni e il direttore Giosuè Brundu, che è l’ente delegato alla gestione del “Servizio di Piena e intervento idraulico” e quindi anche dei lavori di sopralzo degli argini, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Aldo Salaris, il capo di gabinetto dell'assessorato all'Ambiente Emanuele Beccu, i sindaci di Valledoria Badesi Santa Maria Coghinas e Viddalba, il Genio Civile, e in video conferenza progettisti, e tecnici della Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. (segue) (Rsc)