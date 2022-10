Sardegna: nella bassa valle del Coghinas imminenti lavori di messa in sicurezza idraulica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esposizione della cronistoria è stato un passaggio fondamentale durante la riunione per capire come nella evoluzione del progetto non è solamente la macchina burocratica che tecnicamente ha rallentato il raggiungimento del risultato, ma anche modifiche normative e modifiche progettuali, resesi necessarie dopo una nuova valutazione del rischio. “All’indomani del nuovo piano di laminazione della diga di Muzzone – ha spiegato nella lunga ricostruzione, il direttore tecnico Giuseppe Bellu - il sopralzo degli argini, inizialmente previsto di due metri, è stato ridotto a 80 centimetri perché fondamentalmente il piano di laminazione di Muzzone ha rappresentato già di per se una messa in sicurezza del territorio che permette di gestire la piena in maniera preventiva”. Il direttore generale Brundu ha spiegato che “a buona notizia è che siamo nelle condizioni di avviare il lavoro a breve, questo grazie anche al costante dialogo con le istituzioni regionali”. Sono 9 i lotti in cui si divide il lavoro che ammonta a 28 milioni di euro, di cui 16,5 milioni già finanziati che garantiscono per ora la fattibilità economica dei primi cinque lotti e dell’ultimo, elencati nel crono programma. (segue) (Rsc)