India-Africa: Dialogo difesa concluso con dichiarazione congiunta su rafforzamento cooperazione

- Il Dialogo sulla difesa India-Africa, svoltosi oggi a Gandhinagar, nello Stato indiano del Gujarat, si è concluso con l’adozione di un documento congiunto, la Dichiarazione di Gandhinagar, in cui le parti si sono impegnate a rafforzare la cooperazione, in particolare nell’addestramento, nella costruzione di capacità militari e nell’assistenza umanitaria in caso di calamità naturali. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. L’India ha offerto ai Paesi africani borse di studio per la formazione di esperti attraverso l’Istituto Manohar Parrikar per gli studi e le analisi della difesa (Mp-Idsa) di Nuova Delhi, partner nell’organizzazione dell’evento. Al Dialogo, sul tema “Adottare una strategia per creare sinergie e rafforzare la cooperazione in materia di difesa e sicurezza”, hanno partecipato 50 Paesi africani, rappresentati da ministri (20) e alti funzionari. A margine si sono svolti colloqui bilaterali. (segue) (Inn)