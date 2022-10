India-Africa: Dialogo difesa concluso con dichiarazione congiunta su rafforzamento cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, ha sottolineato che la cooperazione indo-africana in materia di difesa e sicurezza è ormai multiforme e ha ribadito il sostegno di Nuova Delhi all’Africa per affrontare le sfide dei conflitti, del terrorismo e dell’estremismo violento. Singh ha invitato i Paesi africani a valutare le attrezzature e le tecnologie di difesa prodotte in India, che negli ultimi anni ha incrementato le sue esportazioni nel settore. “Pace, sicurezza e sviluppo sono correlati. La sicurezza è essenziale per consentire lo sviluppo nella regione. Abbiamo creato una solida industria della difesa pubblica e privata. In India è stato creato un ecosistema di produzione della difesa che ha il vantaggio di un’abbondante manodopera tecnica. La nostra industria della difesa può lavorare con voi per soddisfare le vostre esigenze di difesa”, ha detto ai suoi interlocutori. (segue) (Inn)