India-Africa: Dialogo difesa concluso con dichiarazione congiunta su rafforzamento cooperazione (3)

- L’esponente del governo di Nuova Delhi, inoltre, ha detto che l’India non crede in “un ordine mondiale gerarchico” e che non vuole creare “Stati satelliti”. Singh ha anche ricordato l’aiuto che l’India ha offerto all’Africa durante la pandemia di coronavirus e in caso di calamità naturali. Rievocando i legami di antica data, ha assicurato che da parte indiana, fin dai tempi del colonialismo, la cooperazione è guidata da principi di solidarietà e fiducia reciproca. Il Dialogo si è svolto a margine della dodicesima edizione del salone DefExpo, inaugurato oggi e in programma fino al 22 ottobre. L’appuntamento è stato istituzionalizzato con cadenza biennale dopo il primo Conclave della difesa India-Africa svoltosi nel febbraio del 2020 a margine della precedente edizione di DefExpo. (Inn)