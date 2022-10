Veneto: domenica 23 ottobre la 36esima edizione della Venicemarathon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata questa mattina all'interno della cornice dellM9, la 36esima edizione della Venicemarathon, corsa podistica che si svolgerà domenica 23 ottobre e vedrà la partecipazione di 15 mila atleti che si proveranno in tre diverse distanze e 80 nazioni rappresentate. "Auspico che questa sia, dopo gli anni del Covid e della ripartenza, l'edizione dell'entusiasmo – ha dichiarato il vicesindaco e assessore comunale allo Sport Andrea Tomaello -. Abbiamo la diretta televisiva, avremo la mezza maratona che per la prima volta parte da Mestre e, il venerdì, inaugureremo un vero e proprio Expo a San Giuliano che vedrà la partecipazione di tante famiglie e bambini. Ci sono tutti gli ingredienti per una edizione da ricordare e che darà lustro a voi organizzatori e a tutto il territorio". (Rev)