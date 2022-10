Ucraina: assistente segretaria Usa, in arrivo sanzioni per droni iraniani alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno ad imporre sanzioni nei confronti di chiunque stia aiutando l’Iran a rifornire la Russia di droni e armi nel quadro della guerra in Ucraina. Lo ha detto l’assistente del segretario di Stato Usa per gli affari europei ed eurasiatici, Karen Donfried, durante un briefing con la stampa estera a Washington. “Continueremo ad ostacolare in ogni modo possibile la vendita di armi iraniane alla Russia, e a sostenere i partner regionali contro la minaccia di Teheran”, ha detto. (Was)