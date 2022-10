Spagna: portavoce governo, rispetto per critiche AIReF su bilancio ma conti basati su rigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo "rispetta" i pareri critici espressi dall'Autorità indipendente per la responsabilità fiscale (AIReF) sulle "carenze" del progetto di bilancio generale dello Stato (Pge) per il 2023 ma ha assicurato che i nuovi conti pubblici nascono da "rigore e prudenza" per poter affrontare diversi scenari di fronte alle attuali incertezze. Lo ha detto la portavoce dell'esecutivo, Isabel Rodriguez, nel commentare le parole della presidente AIReF (organismo che garantisce la sostenibilità del bilancio), Cristina Herrero, che in commissione di Bilancio del Congresso dei deputati ha sostenuto che sono presenti delle "carenze e mancanza di informazioni" in termini di contabilità nazionale per oltre 1,2 miliardi di euro. Pur rispettando queste considerazioni, la portavoce ha sottolineato che l'AIReF "approva" il quadro macroeconomico presentato dal governo e su cui si basano i conti pubblici che hanno già iniziato il loro percorso nel Parlamento. Bilanci che già lo scorso anno sono stati in grado di "rispondere alle avversità e alle incertezze", pur mantenendo la stabilità. (Spm)