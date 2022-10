Hong Kong: John Lee, pronti a nuova fase di prosperità dopo transizione dal "caos all'ordine" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alle Finanze, Paul Chan, ha annunciato all'inizio del mese che il discorso di Lee conterrà "misure audaci" per favorire la ripresa economica, ostacolata dalle tensioni geopolitiche, dalle prolungate chiusure disposte a contenimento del Covid-19 e dall'incremento dei tassi d'interesse. L'economia della municipalità si è contratta dell'1,4 per cento nel secondo semestre rispetto allo stesso periodo nel 2021, attenuando il declino del 3,9 per cento registrato nell'intervallo gennaio-marzo. Stando al manifesto politico presentato lo scorso aprile, John Lee intende incentrare la sua azione di governo su quattro obiettivi: rafforzamento delle capacità di governance, gestione dei problemi abitativi, miglioramento della competitività generale e migliori prospettive di ascesa sociale per i giovani. Particolare enfasi è stata data inoltre all'attuazione dell'articolo 23 della legge fondamentale di Hong Kong, che prevede la possibilità per l'amministrazione di promulgare le proprie leggi in materia di tradimento, secessione, sedizione o sovversione contro il governo della Cina. (Cip)