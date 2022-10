Fvg: assessore Patrimonio, errore riportare competenze digitalizzazione a Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di riportare le materie della digitalizzazione e dell’innovazione al ministero dello Sviluppo economico va discussa insieme alle Regioni. È la posizione dell’assessore regionale al Patrimonio e ai Sistemi informativi del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, sostenuta oggi nel corso della riunione in teleconferenza della Commissione per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni. “La possibilità che alcune materie dell'innovazione e della digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni non siano più attribuite a un ministero specifico, come quello della Transizione digitale, ma che con il nuovo governo possano tornare nelle competenze del ministero dello Sviluppo economico rappresenta un rischio e il tema va ridiscusso nell'ambito del rapporto di collaborazione tra Regioni e governo”, ha detto Callari. (segue) (Frt)