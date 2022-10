Fvg: assessore Patrimonio, errore riportare competenze digitalizzazione a Mise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione, che ha visto la partecipazione di tutte le Regioni, sono stati approfonditi i punti legati alle emergenze e alle necessità in tema di digitalizzazione da sottoporre al nuovo governo. La Commissione chiede che venga costruita insieme tra Regioni e governo una precisa road-map per pianificare il futuro digitale delle amministrazioni per i prossimi dieci anni. “Tra le urgenze - ha sottolineato l'assessore Callari che è anche vicepresidente della Commissione - vi è quella legata al possibile passaggio delle competenze sull'innovazione tecnologica dal ministero della Transizione digitale nuovamente al ministero dello Sviluppo economico. Se così sarà ci troveremmo di fronte a un errore - ha ribadito l'assessore - e a un ritorno al passato che ha mostrato una gestione non adeguata delle materie. Mentre sarebbe molto più logico e opportuno che a occuparsi di infrastrutture digitali, tra cui la posa della fibra e la banda ultralarga, fosse proprio il ministero delle Infrastrutture. Crediamo che questa scelta debba essere ridiscussa al tavolo di confronto tra Regioni e governo”. (Frt)