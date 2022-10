Sardegna: assessore Lavori Pubblici, avviati interventi su tratti rete viaria fermi da 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progressi della rete viaria sarda (compresi ponti e viadotti) negli ultimi anni con l'avvio del piano di manutenzione su tratti di rete nei quali non avvenivano interventi da oltre 30 anni sono stati al centro dell'intervento a Sassari dell'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Aldo Salaris, al convegno “Le priorità infrastrutturali per il sistema economico della Sardegna”, organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari in collaborazione con le Camere di Commercio di Nuoro e di Cagliari-Oristano e con Uniontrasporti. “Sul fronte infrastrutturale partivamo da una situazione di allarmante arretratezza – ha spiegato Salaris - Oggi, dopo tre anni di Legislatura, possiamo dire con certezza di avere compiuto importanti passi in avanti. La Sardegna figurava tra le ultime regioni in Italia nell’indice di accessibilità e competitività, registrando posizioni marginali anche per indicatori come il livello di innovazione e quello delle infrastrutture. Siamo impegnati nel cercare di invertire questi trend garantendo il massimo sforzo e il massimo impegno al servizio della Sardegna e dei sardi”. (segue) (Rsc)