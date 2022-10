Veneto: Zaia su mondiali canottaggio, "dove c'è sport di alto livello noi ci siamo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 ad Auronzo di Cadore si disputeranno i mondiali di canottaggio per le categorie Junior e Under 23, che per la prima volta vedranno il disputarsi delle gare su lago naturale. "Dove c'è sport di alto livello, il Veneto c'è", ha dichiarato il presidente della regione Veneto Luca Zaia durante il punto stampa di questa mattina Palazzo Balbi. Diverse le migliorie che verranno portate al luogo montano da parte del comitato organizzatore, ma tutte tenendo a mente la sostenibilità ambientale, utilizzando ciò che già c'è o cercando di lasciare in città strutture che possano essere riutilizzate nel futuro. (Rev)