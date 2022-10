Speciale energia: Tabarelli (Nomisma), bollette elettricità in calo da gennaio, per il gas a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I prezzi del gas stanno crollando, siamo tornati ai livelli di giugno perciò a 4 mesi fa. Stamattina ha aperto a 120 il massimo è stato a 353. Oggi è quindi ad un terzo di quello che è stato a fine agosto di quando c'era il panico". Lo ha detto Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, a "24 Mattino" su Radio24. Sul fronte delle bollette "segnali positivi anche su quelle in arrivo prossimamente. Sull'elettricità gli effetti si vedranno dal primo gennaio e possiamo sbilanciarci parecchio nel senso che con estrema probabilità, altissima probabilità, non ci saranno più aumenti e probabilmente ci sarà un calo dell'ordine del 15/20 per cento", ha aggiunto. "Sul gas dobbiamo digerire ancora ottobre con i prezzi di settembre e ottobre perciò dal primo novembre sapremo quanto sarà la media, però dopo, a novembre, rispetto ottobre ci sarà un calo. Sono notizie positive", ha sottolineato Tabarelli. (Rin)