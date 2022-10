Credito: perquisizioni nella sede centrale di Deutsche Bank a Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca ha effettuato perquisizioni nella sede centrale di Deutsche Bank, a Francoforte sul Meno, su mandato della procura di Colonia nell'ambito delle indagini per grave evasione fiscale relative allo scandalo Cum ex. Si tratta di un caso di frode fiscale internazionale che, emerso nel 2017, coinvolge banche, studi legali e trader finanziari di diversi Paesi. A essere oggetto di perquisizioni, oltre la sede centrale di Deutsche Bank, sono altre aziende del gruppo che fa capo dal principale istituto di credito tedesco, nonché una società di revisione contabile e le abitazioni di dieci sospettati. Deutsche Bank ha comunicato che, come in precedenza, “continua a collaborare pienamente” con gli inquirenti nelle indagini sullo scandalo Cum ex. (Geb)