- Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha lasciato la Camera dove si è recato in mattinata per un saluto alla presidente di Fratelli d'Italia e premier in pectore, Giorgia Meloni, e al presidente della Camera, Lorenzo Fontana. (Rin)