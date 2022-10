Roma: De Gregorio (LC), futuro centro diurno in ex deposito Atac, occorre visione programmatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sull'ex deposito Bainsizza Montesanto in Municipio I prosegue, "ma non si vede luce in fondo al tunnel. La questione si deve riassumere in due parole: visione ed efficienza". Così in una nota Flavia De Gregorio capogruppo capitolina della Lista Calenda. "Accolgo positivamente tutte le condivisioni di pensiero intorno alla situazione del centro diurno collocato nello stabile, un presidio di importanza storica particolarmente per il suo ruolo sul territorio e nella vita di molte persone e famiglie. Ritengo però - continua la nota - che, a 10 giorni dal preavviso di sfratto da parte del privato, occorra essere pragmatici, come ho appena dichiarato nella Commissione congiunta Patrimonio – Politiche Sociali di questa mattina. Occorre una visione programmatica, cioè avere un quadro chiaro e completo del progetto da parte del privato, la Fondazione Sant'Anna Srl che ha acquisito l'ex immobile Atac, acquisire dettagli sulla sua futura trasformazione sottoponendo il progetto ai cittadini. In secondo luogo, ma non marginale, concordo sulla pianificazione di un sopralluogo, a patto che sia funzionale anche alla mappatura dei servizi erogati dalla Asl che gestisce l'immobile, per capire le priorità, promuovere l'efficienza ed eventualmente decidere sulla loro collocazione territoriale" conclude De Gregorio. (Com)